1 Growth ETF That Could Turn $100 Per Month Into $788,000
If you want to retire with money in the bank, it's important to start early and invest consistently. There are many strategies for success, and one popular way of saving for retirement is investing in exchange-traded funds (ETFs). ETFs provide easy diversification, often at a low price, and ETFs that track indexes can provide steady gains over many years or even decades.Image source: Getty Images.One excellent choice is the Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG). This ETF takes the highest-growth stock in the S&P 500, kicking the S&P 500 investing strategy up a notch. It has only 139 components today, which is much less diversified than the broader index, but it's still a lot of exposure to a large number of high-growth stocks instead of investing in a small group of individual stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
