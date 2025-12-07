NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
07.12.2025 20:47:00
1 Growth Stock Down 27% to Buy Right Now
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) had one of the most promising bull runs in 2025 -- until one announcement brought the stock crashing over 27% in a month.Some investors think of Rocket Lab as "SpaceX-lite," noting that it operates in the same ring (reusable rockets) but in different weight classes (SpaceX mostly does medium- to heavy-lift and mega-constellation launches, while Rocket Lab focuses on small-satellite launches).Rocket Lab's Neutron was set to change all that. The medium-lift rocket increases its payload mass to 13,000 kg for low Earth orbit (LEO), which makes it a viable alternative to SpaceX's medium-lift clients that don't necessarily need a full Falcon 9 experience.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,00
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.