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18.03.2026 01:45:00
1 Healthcare Stock Set to Rebound in 2026
It's been a rough patch for UnitedHealth Group (NYSE: UNH) over the past couple of years. After its stock dropped by around 35% in 2025, it has continued to decline, down over 13% in 2026.Despite its recent stock price struggles, I believe most of the company's largest issues are in the rearview, and it's set to rebound in 2026.UnitedHealth's struggles have been driven by higher costs, negative publicity, and a potentially flat Medicare Advantage payment rate in 2027. But in my opinion, many of these woes have been priced into the stock, and investors are taking for granted just how dominant UnitedHealth continues to be. It's still one of the world's largest healthcare companies, with a large presence in both insurance and care.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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