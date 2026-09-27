Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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27.09.2026 11:15:01
1 High-Yield Dividend Stock Yielding Nearly 6% That's Safe to Buy -- and 1 Yielding Over 8% I Wouldn't Touch
Enbridge (NYSE:ENB) and Delek Logistics Partners (NYSE:DKL) currently offer big-time yields. Enbridge is approaching 6%, while Delek is over 8%, each several multiples above the S&P 500. Both energy midstream companies have long records of increasing their high-yielding payouts.
Despite their solid growth records, only Enbridge is safe to buy. Here's why I think income-focused investors should buy that pipeline stock instead of its higher-yielding rival.
Image source: Getty Images.
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