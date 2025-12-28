York Water Aktie

WKN: 603050 / ISIN: US9871841089

1 Income Stock I'd Buy Before Dividend Powerhouse York Water in 2026

With 620 consecutive dividend payments, York Water (NASDAQ: YORW) has rewarded its shareholders with dividends for over two centuries. In light of this track record, it's unsurprising that the water utility is a staple of many conversations addressing reliable dividend stocks.However, York Water's success in providing steady dividend payments since the early 1800s isn't distracting me from another water utility that I find even more compelling at the moment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
