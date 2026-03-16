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Incredible Holdings Aktie

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WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

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16.03.2026 16:45:00

1 Incredible AI Stock that Wall Street Thinks Can Soar 59% Over The Next Year

Pinpointing stocks that Wall Street believes have huge upside is a great way to source ideas. While investors still need to do their own research, finding companies with lofty one-year average price targets can yield some great ideas.One of those is data center specialist Applied Digital (NASDAQ: APLD). Right now, its stock trades for about $28.50 per share. However, the average price target is $45.27. That implies an upside of nearly 60%, and it looks like a compelling stock to consider.So, is Applied Digital a strong buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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