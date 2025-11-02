NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.11.2025 10:01:00
1 Incredible Reason It's Not Too Late to Buy Nvidia Stock
If you had bought Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock 10 years ago, your investment would be up 26,760% at the time of writing. It can be painful to imagine what could have been, but you don't make money in the stock market by looking at the past.There's only one thing you need to ask about a company whose stock is hitting new highs. Is there still a large enough opportunity for the business to keep growing revenue? Considering what is happening on the ground in the data center market, Nvidia still has solid growth prospects that can deliver excellent returns for investors.Nvidia dominates the market for data center chips, but the most important reason to buy the stock is that more money continues going to new data center buildouts. There is a long-term transition underway in building new data centers that are equipped for accelerated computing using Nvidia's graphics processing units (GPUs), and this shift is just getting started.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|176,34
|0,39%
