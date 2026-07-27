Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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27.07.2026 17:26:41
1 Incredible Reason to Buy Apple Stock Before It Reports Earnings on July 30
Count Apple (NASDAQ: AAPL) among the bellwether companies reporting earnings this week. The iPhone maker is scheduled to deliver fiscal third-quarter results on Thursday, July 30, and analysts are calling for earnings per share of $1.88 on sales of $108.8 billion. Of course, Apple is a tech stock, but its consumer tie, which is nearly unmatched in the tech sector, may be a reason to buy the stock ahead of earnings. Last month, CEO Tim Cook said Apple is planning price hikes on some devices to offset soaring semiconductor costs for memory. Apple stock could be worth loving into earnings if consumer demand is strong. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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