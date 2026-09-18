Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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18.09.2026 18:15:00

1 Incredible Reason to Buy Costco Stock Before It Reports Earnings on Sept. 24.

Investors are hoping to cash in on Costco (NASDAQ: COST) -- in more ways than one -- when it reports its fiscal fourth-quarter results next week. The leading warehouse club operator already reported strong sales for the 16 weeks of the fiscal period that ended late last month.

Net sales rose 11.3% to $93.9 billion, fueled largely by a robust 10.7% jump in comps for its stateside stores. The real mystery will be how the chain delivered on the bottom line, but there's also a bigger reason to tune in next week: History suggests Costco will shell out a record special dividend later this year. It could tip its hand during next week's earnings call.

Image source: Getty Images.

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