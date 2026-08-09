Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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09.08.2026 08:45:00

1 Incredible Reason to Buy Home Depot Stock Before It Reports Earnings on Aug. 18

Home Depot (NYSE: HD) will report second-quarter earnings on Aug. 18. Analysts expect revenue of $47.2 billion, up about 4% from the year-ago quarter. Adjusted earnings per share are projected at $4.73, slightly higher than last year's $4.68.One compelling reason to buy the stock now is Home Depot's roughly $700 billion opportunity in the Pro market -- and it's already translating into results.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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