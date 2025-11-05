Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
05.11.2025 20:58:02
1 Incredible Reason to Buy Nano Nuclear Energy Stock Before Dec. 2
Nuclear energy had a huge moment in 2025. Novel reactor designs and excitement around new enrichment capacity have helped nuclear energy undergo a resurgence this year. That resurgence helped spark a 480% year-to-date stock price gain of Oklo and a 360% gain for Centrus Energy.Add to that list a company that's designing microreactors -- Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE). The stock's price is up about 90% on the year, and its portable microreactor concept could make it one to watch before it reports earnings in December.
Analysen zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
|43,18
|3,85%
