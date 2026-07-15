Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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15.07.2026 15:47:00

1 Incredible Reason to Buy Netflix Stock Before It Reports Earnings on July 16

There are a couple of good reasons to consider buying Netflix (NASDAQ: NFLX) ahead of this week's second-quarter financial update. It continues to operate the world's leading premium streaming service. More than just a stateside phenomenon, it now generates more than half of its revenue internationally.Netflix has grown despite initiating modest membership price hikes almost every year. It uses its economies of scale to spend more on content than its smaller rivals, knowing it can divide that over its global audience of more than 325 million homes. However, the best reason to own Netflix ahead of Thursday afternoon's reveal of fresh financials is its stock chart.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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