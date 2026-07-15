Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
15.07.2026 15:47:00
1 Incredible Reason to Buy Netflix Stock Before It Reports Earnings on July 16
There are a couple of good reasons to consider buying Netflix (NASDAQ: NFLX) ahead of this week's second-quarter financial update. It continues to operate the world's leading premium streaming service. More than just a stateside phenomenon, it now generates more than half of its revenue internationally.Netflix has grown despite initiating modest membership price hikes almost every year. It uses its economies of scale to spend more on content than its smaller rivals, knowing it can divide that over its global audience of more than 325 million homes. However, the best reason to own Netflix ahead of Thursday afternoon's reveal of fresh financials is its stock chart.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
22:45
|Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger (dpa-AFX)
|
22:02
|Netflix credits price rises for solid revenue growth (Financial Times)
|
18:01
|Ausblick: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Netflix-Aktie vor den Zahlen: Was Analysten am Donnerstag erwarten (finanzen.at)
|
13.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.07.26
|Sky rüstet gegen Netflix auf: Milliardenübernahme von ITV-Sparte fix - Aktien im Fokus (dpa-AFX)