Incredible Holdings Aktie

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WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

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02.08.2026 10:05:00

1 Incredible Reason to Buy Qualcomm Stock Right Now

Qualcomm (NASDAQ: QCOM) stock is down about 14% year to date following the recent tech sell-off. But the best reason to buy it is the 2.5% forward dividend yield, which also comes with significant upside potential as Qualcomm targets massive growth in the data center market.It's rare to find a top tech stock offering this level of income and growth. Profits fully cover its $0.92 quarterly dividend, or $3.68 annualized. Over the last year, Qualcomm paid out only 36% of its free cash flow and 41% of its earnings in dividends. That leaves plenty of resources to fund its growth plans.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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