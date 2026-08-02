Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
|
02.08.2026 10:05:00
1 Incredible Reason to Buy Qualcomm Stock Right Now
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) stock is down about 14% year to date following the recent tech sell-off. But the best reason to buy it is the 2.5% forward dividend yield, which also comes with significant upside potential as Qualcomm targets massive growth in the data center market.It's rare to find a top tech stock offering this level of income and growth. Profits fully cover its $0.92 quarterly dividend, or $3.68 annualized. Over the last year, Qualcomm paid out only 36% of its free cash flow and 41% of its earnings in dividends. That leaves plenty of resources to fund its growth plans.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|QUALCOMM Inc.
|128,84
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.