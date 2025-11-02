Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
|
02.11.2025 10:21:00
1 Incredible Reason to Buy Roblox (RBLX) Stock in November
Shares of Roblox (NYSE: RBLX) have more than doubled year to date. These returns were supported by stellar growth on the platform, as daily users surged 41% year over year in the second quarter. The growth in the quarter was largely driven by the release of one game that went viral. Grow a Garden released in March and gained more than 20 million concurrent players during the quarter.Typically, you don't want to make an investment in an entertainment company on the success of one hit. But the success of Grow a Garden is, indeed, a great reason to invest in this company, because it shows the power of Roblox's growth strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Robloxmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|Roblox
|113,72
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.