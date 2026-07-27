Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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27.07.2026 14:50:00
1 Incredible Reason to Buy Roblox Stock Before It Reports Earnings on July 30
The best reason to consider buying Roblox (NYSE: RBLX) stock before its second-quarter earnings report on July 30 is the rapid growth in its higher monetizing over-18 cohort. Winning over older users to the gaming platform is key to management's long-term strategy to capture 10% of the global gaming content market.As the company made clear in its Q1 shareholder letter: "We are aggressively moving to capture the untapped opportunity to expand our [over 18] user base, the largest segment of the traditional gaming market."Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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