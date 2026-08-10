Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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10.08.2026 10:00:00
1 Incredible Reason to Buy Walmart (WMT) Stock Before It Reports Earnings on Aug. 20 -- and 1 Reason Not To
If you're looking for a solid blue chip stock for your portfolio, consider Walmart (NASDAQ: WMT).Why invest in Walmart? Let's start with its dividend, which recently yielded 0.9%. That may not seem huge, but it's not far from the recent yield of the S&P 500 index, and it's a payout that has been growing -- by about 6%, on average, over the past five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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