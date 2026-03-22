Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
|
22.03.2026 15:05:00
1 Incredible Value Stock Down 68% to Buy Now Before It Rebounds
While growth stocks have dominated the last three years, many analysts expect value stocks to stage a comeback in 2026. In fact, value stocks have outperformed the broader market so far this year. But that trend may just be getting started.There are still plenty of great value stocks that could deserve a spot in your portfolio. One value stock, down 68% from its high reached at the end of 2023, looks poised for a turnaround this year. Here's why investors should consider Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|
29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.