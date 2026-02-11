YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
11.02.2026 15:32:34
1 Investment Firm Just Loaded Up on Yeti Shares. Here's why.
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 10, 2026, Reinhart Partners, LLC. increased its position in Yeti by 373,641 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the additional shares acquired was $14.37 million, based on the average quarterly closing price. At quarter-end, the total Yeti position was valued at $134.08 million, up approximately $45.76 million from the prior period, reflecting both trading and price movement effects.After this buy, Yeti accounted for approximately 4.02% of 13F reportable AUM at the end of December 2025.Top holdings after the filing, other than Yeti:
