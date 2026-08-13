Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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14.08.2026 01:26:00

1 Jaw-Dropping Metric That Shows Why Amazon Is a Force to Be Reckoned With in the AI Arms Race

When you think of artificial intelligence (AI) companies, Amazon (NASDAQ: AMZN) may not be a name that jumps to the top of the list. However, with its cloud computing business delivering an incredible 37% year-over-year growth rate, I think it's a force to be reckoned with. While there may be companies that are growing faster than that, Amazon's growth rate is picking up, and it could stay hot for several years based on the company's massive investments in AI computing infrastructure.This could lead to Amazon being one of the biggest winners in the next phase of the AI arms race, and if you don't own shares already, it isn't too late to buy.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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