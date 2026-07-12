Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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12.07.2026 21:45:00
1 Low-Cost Vanguard ETF Could Turn $300 per Month Into a $1 Million Portfolio. Here's How.
It's a dream for most people to earn the title of "millionaire." There's a perception that in order to reach the $1 million mark, you need to either win the lottery or be the beneficiary of a major inheritance.In reality, building an investment portfolio to $1 million is far more attainable than you might think. I won't tell you that it's easy, though. It requires years of steady contributions, discipline, and investing your money in the right thing.But if you have a plan, you can reach this target. If you have just a few hundred dollars per month to commit to this goal, it's time to get started.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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