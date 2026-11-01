CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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01.11.2026 13:07:00
1 Magnificent Cybersecurity Stock That Might be a Better Value Than CrowdStrike and Palo Alto Networks
Artificial intelligence (AI) is creating significant cyber risks. Not only are hackers using it to stage sophisticated attacks, but businesses deploying chatbots and agents are also placing their valuable data at risk.
Cybersecurity is now a top priority for most organizations, so the best vendors are experiencing a surge in demand. As a result, Tenable (NASDAQ: TENB) stock has rocketed higher by 106% so far in 2026 (as of the market close on Oct. 28), crushing the S&P 500, which is up by just 13%.
Tenable specializes in exposure management, a proactive form of enterprise cybersecurity that uncovers vulnerabilities in corporate networks before malicious actors can take advantage of them. Despite its blistering gain this year, Tenable is still one of the cheapest stocks in the cybersecurity industry, so here's why it could be a solid long-term buy.
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