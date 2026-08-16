AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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16.08.2026 21:58:00
1 Major Red Flag AMD Investors Can't Afford to Ignore
Chipmaker AMD (NASDAQ: AMD) has had a tremendous year, rising around 125% so far in 2026. However, I think there's a major red flag that investors cannot afford to ignore: its valuation, which has risen to sky-high levels. I think its current lofty price tag could dampen the stock's future performance or even set it up for a decline due to the unreasonable expectations now baked into it. Image source: Getty Images.AMD and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are direct competitors in the AI build-out. With fairly similar businesses, their valuations can be easily compared to determine which one is overvalued and which is reasonably priced (if either of them is).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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