ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 17:49:00

1 Massive Reason to Buy ASML Stock Following Its Blowout Earnings Report

Any concerns about a slowdown in artificial intelligence (AI) infrastructure spending were put to rest by one of the most important semiconductor companies in the world -- ASML Holding (NASDAQ: ASML) -- when it released its second-quarter results on July 15.ASML's revenue and earnings blew past Wall Street's expectations. It also raised its full-year guidance. This terrific performance shouldn't come as a surprise considering the Dutch company's critical role in the global semiconductor market. ASML stock, which has already jumped nearly 50% in 2026, is now poised for stronger gains.Let's take a look at a simple reason why investors should consider buying this semiconductor stock following its solid Q2 report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

mehr Analysen
11:09 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 575,00 -0,32% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 570,20 -0,73% ASML NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-29-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036318458
19.07.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-29-1036318457
18.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-so-performten-die-dax-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318456
18.07.26 /nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-kaufen-1036331765
17.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318454

Börse aktuell - Live Ticker

Augen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen ist keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen