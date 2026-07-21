ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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21.07.2026 17:49:00
1 Massive Reason to Buy ASML Stock Following Its Blowout Earnings Report
Any concerns about a slowdown in artificial intelligence (AI) infrastructure spending were put to rest by one of the most important semiconductor companies in the world -- ASML Holding (NASDAQ: ASML) -- when it released its second-quarter results on July 15.ASML's revenue and earnings blew past Wall Street's expectations. It also raised its full-year guidance. This terrific performance shouldn't come as a surprise considering the Dutch company's critical role in the global semiconductor market. ASML stock, which has already jumped nearly 50% in 2026, is now poised for stronger gains.Let's take a look at a simple reason why investors should consider buying this semiconductor stock following its solid Q2 report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ASML NV
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17:58
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
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17:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
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15:58
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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12:26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|11:09
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 575,00
|-0,32%
|ASML NV
|1 570,20
|-0,73%
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