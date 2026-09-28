Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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29.09.2026 00:30:00
1 Monster AI Stock Greg Abel and Warren Buffett Are Extremely Bullish On
Warren Buffett, who recently stepped down as chairman of Berkshire Hathaway, doesn't have a history of owning technology businesses. While the conglomerate's investment in Apple can be viewed as a bet on a strong consumer brand, the Omaha company's sizable bet on Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) signals an evolution.
The legendary investor and his successor, Greg Abel, are extremely bullish on this monster artificial intelligence (AI) stock.
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