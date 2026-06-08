Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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08.06.2026 21:15:00

1 Monster AI Stock Warren Buffett Is Extremely Bullish on

Although Warren Buffett stepped down as CEO of Berkshire Hathaway at the end of last year, he's likely still involved in capital allocation decisions behind the scenes. CEO Greg Abel is now running the show.Based on recent investments that the conglomerate made, the Oracle of Omaha and his successor are incredibly bullish on a monster artificial intelligence (AI) stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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