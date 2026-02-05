NOW Aktie
1 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Index Fund to Buy Right Now for Less Than $500
"We are at the beginning of an industrial revolution that will transform every industry. We see $3 trillion to $4 trillion in AI infrastructure spend by the end of the decade." This is what Colette Kress, Nvidia's CFO, said on the company's earnings call for the second quarter of the company's fiscal 2026, which ended July 27, 2025.While this is an absolutely mind-boggling number, that prediction might end up proving to be accurate. That's because there is already a massive sum of capital being invested in all things artificial intelligence. From an investing perspective, this secular trend should not be ignored, even though there is certainly a risk we're in an AI bubble right now.But instead of trying to successfully pick individual stocks, a more diversified and all-inclusive approach might be the best move. Here's one no-brainer AI index fund that investors can buy right now for less than $500.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
