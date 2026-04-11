The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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11.04.2026 10:05:00
1 No-Brainer Dividend Stock to Buy if the Market Falls Again
We've certainly seen a handful of solidly bullish days of late. Broadly speaking, though, the market's still at risk of a full-blown correction. At the very least, investors would be wise to remain defensively minded.To this end, there's one particular dividend stock that will not only become more attractive on any marketwide pullback, but could generate valuable income if that setback turns into prolonged weakness.That stock is Tractor Supply (NASDAQ: TSCO).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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