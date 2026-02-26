NOW Aktie

1 No-Brainer Energy Vanguard ETF to Buy Right Now for Less Than $1,000

The hottest sector of 2026 by far has been energy. Through Feb. 20, the Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE) is up 23%, far outpacing the S&P 500's scant 1% return.The good times might not be over yet. Oil prices, which are a key driver of energy sector stock prices, are up sharply this year and are near their highest level since last summer. Geopolitical risks and global energy sanctions threaten additional supply shocks that could keep prices elevated for the foreseeable future. Plus, we can't ignore that this sector trades at 19 times earnings, making it one of the cheaper sectors in the S&P 500.Given some of the current built-in catalysts, I think the Vanguard Energy ETF is a no-brainer ETF pick. With the market shifting toward more value-oriented plays and companies with dependable cash flows, energy looks like a solid pick for the rest of 2026 and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
