NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
26.02.2026 09:50:00
1 No-Brainer Energy Vanguard ETF to Buy Right Now for Less Than $1,000
The hottest sector of 2026 by far has been energy. Through Feb. 20, the Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE) is up 23%, far outpacing the S&P 500's scant 1% return.The good times might not be over yet. Oil prices, which are a key driver of energy sector stock prices, are up sharply this year and are near their highest level since last summer. Geopolitical risks and global energy sanctions threaten additional supply shocks that could keep prices elevated for the foreseeable future. Plus, we can't ignore that this sector trades at 19 times earnings, making it one of the cheaper sectors in the S&P 500.Given some of the current built-in catalysts, I think the Vanguard Energy ETF is a no-brainer ETF pick. With the market shifting toward more value-oriented plays and companies with dependable cash flows, energy looks like a solid pick for the rest of 2026 and beyond.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,95
|-0,50%