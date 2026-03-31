International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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31.03.2026 08:00:00
1 No-Brainer International Stock Fund to Buy Right Now for Less Than $1,000
For the past decade, investing money in international stocks meant underperformance and disappointing returns. U.S. equities have been clear winners for years, and the argument for diversifying overseas didn't make much sense.In 2025, things started to look different. That's when international stocks finally beat the S&P 500 by a wider margin for the first time in years. The iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT: IEMG), which invests in developing market stocks, posted a calendar-year return of roughly 32% compared to the 18% return of the Vanguard S&P 500 ETF.Given the improved earnings outlook and comparatively attractive valuations, continuing to invest in international stocks might be a no-brainer, considering how momentum has picked up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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