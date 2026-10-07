Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
07.10.2026 09:35:00
1 Number That Might Explain Why Netflix (NFLX) Stock Is Down 27% in 2026
Netflix (NASDAQ: NFLX) ended last year with a remarkable 325 million subscribers, easily making it one of the dominant streaming platforms worldwide. The business spearheaded internet-enabled video entertainment. Its name has such strong consumer mindshare that it's used as a verb.
But the streaming stock has been a terrible investment in 2026. Here's one number that might explain why Netflix shares are down 27% this year as of Oct. 6.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
|
06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.09.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar (dpa-AFX)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|13:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|61,61
|0,98%