CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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07.05.2026 12:22:00
1 Number That Should Change the Way You Think About SoFi Stock
SoFi (NASDAQ: SOFI) reported its first-quarter results, and to put it gently, the market wasn't thrilled. Shares fell by more than 10% the day after the earnings release, mainly because forward guidance fell short of expectations.For the most part, SoFi's numbers looked incredibly strong. Revenue soared 41% year over year in the quarter to an all-time high, loan originations were the highest SoFi has ever reported, and profitability remains strong. SoFi added 1.1 million new members, the most it has ever added in a single quarter, and it completed the highly anticipated launches of business banking and its SoFi Plus premium subscription product.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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