BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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18.09.2026 18:41:01
1 of Billionaire Investor Bill Ackman's Newest Positions Is Down Roughly 21% This Year. A Wall Street Analyst Thinks Another 21% Decline Is Coming. Should Investors Sell the Stock?
In the second quarter of the year, Bill Ackman's Pershing Square Inc. put new money it had raised earlier this year to work by initiating a new position in the streaming giant Netflix (NASDAQ:NFLX).
At the end of the second quarter, the position was valued at over $934 million, consuming 4.8% of Pershing's $19.47 billion of assets at the time.
It's been tough sledding for Netflix, with shares down over 40% in the past year. Netflix stock hit an all-time high in mid 2025 before a new set of challenges emerged.
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