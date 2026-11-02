Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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02.11.2026 19:25:30
1 of Greg Abel's Favorite Stocks and a Top 5 Berkshire Hathaway Holding Just Suffered a Devastating Decline
In Greg Abel's 10 months as CEO of Berkshire Hathaway, arguably his most notable move has been loading up on Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) stock.
While former Berkshire CEO Warren Buffett acknowledged that he initiated the position last year, Abel has purchased tens of billions worth of stock this year and built it into a top five position, with Alphabet consuming 8.2% of Berkshire's massive roughly $364 billion portfolio.
While it has generated strong gains for shareholders in recent years, Alphabet stock just experienced its worst single-day decline in history.
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Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|742 000,00
|1,92%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|495,25
|1,87%
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