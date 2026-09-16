Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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16.09.2026 20:07:01
1 of Wall Street's Most Bullish Market Strategists Just Slashed His 2026 S&P 500 Price Target by 500 Points
The broader benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has seemingly hit a wall over the past month, down about 2.3%.
On the whole, the S&P 500 is still having a decent year, but considering the Iran war and high inflation expectations, among other concerns, it's not hard to see why investors and market strategists have grown concerned.
Recently, one of Wall Street's most bullish strategists trimmed his S&P 500 price target for the year.
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