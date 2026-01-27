27.01.2026 18:40:00

1 Pharmaceutical Stock Set to Rebound in 2026

2025 was a miserable year to own Novo Nordisk (NYSE: NVO) stock.Shares of the Danish pharmaceuticals giant and inventor of Wegovy and Ozempic crashed 40% last year as the company steadily lost market share to rivals such as Eli Lilly (NYSE: LLY), which has competing Mounjaro and Zepbound drugs, and Novo Nordisk's earnings fell in tandem. Novo Nordisk earned $6.53 in the first quarter of the year. By the third quarter, earnings had shrunk nearly 30% to just $4.50 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
