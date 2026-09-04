Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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04.09.2026 19:30:00
1 Popular Cryptocurrency ARK Invest Expects to Surge by 1,480%
Cathie Wood, the founder and CEO of Ark Invest, is bullish on cryptocurrencies. ARK's flagship ETFs -- ARK Innovation (NYSEMKT: ARKK), ARK Next Generation Internet (NYSEMKT: ARKW), and ARK Fintech Innovation (NYSEMKT: ARKF) -- all hold shares of crypto stocks such as Coinbase and Robinhood. Its ARK 21Shares Bitcoin ETF (NYSEMKT: ARKB) gives investors direct exposure to Bitcoin (CRYPTO: BTC).Wood claims Bitcoin, which currently trades at about $79,000, could soar nearly 1,480% to $1.25 million within the next five years. That rally would boost Bitcoin's market cap from $1.6 trillion to $25.1 trillion. For reference, gold -- the world's most valuable asset -- currently has a market cap of $31.3 trillion. Let's see what it would take for Bitcoin to generate those massive gains. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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