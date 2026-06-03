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Blick ins Depot 03.06.2026 07:14:00

1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott

1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im ersten Quartal 2026 in zahlreiche Werte. Ein Blick ins Portfolio.

Institutionelle Anleger, die über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Portfoliodaten vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Dies gibt auch Einblick in die Strategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management. Zum 31. März 2026 wies das Depot einen Gesamtwert von 20,11 Milliarden US-Dollar auf, wobei die Konzentration extrem hoch ist: Fast 60 Prozent des Kapitals entfallen auf die drei größten Positionen. Trotz dieser Ballung zeigte sich der Fonds im Auftaktquartal äußerst beständig. Das folgende Ranking konzentriert sich rein auf Aktieninvestments; Derivate wie Puts und Calls bleiben unberücksichtigt. Stand der Daten ist der 31.03.2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum,Thos Robinson/Getty Images for New York Times

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