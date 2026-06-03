Uniti Group Aktie
WKN DE: A2DMKY / ISIN: US91325V1089
|Blick ins Depot
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03.06.2026 07:14:00
1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
Institutionelle Anleger, die über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Portfoliodaten vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Dies gibt auch Einblick in die Strategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management. Zum 31. März 2026 wies das Depot einen Gesamtwert von 20,11 Milliarden US-Dollar auf, wobei die Konzentration extrem hoch ist: Fast 60 Prozent des Kapitals entfallen auf die drei größten Positionen. Trotz dieser Ballung zeigte sich der Fonds im Auftaktquartal äußerst beständig. Das folgende Ranking konzentriert sich rein auf Aktieninvestments; Derivate wie Puts und Calls bleiben unberücksichtigt. Stand der Daten ist der 31.03.2026.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum,Thos Robinson/Getty Images for New York Times
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