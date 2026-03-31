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31.03.2026 18:22:00
1. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
So performten die ATX-Werte im ersten Quartal 2026:
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Bildquelle: Tobias W / Shutterstock.com
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