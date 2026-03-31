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Drei-Monats-Performance 31.03.2026 18:22:00

1. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

1. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Im ersten Quartal kamen für den heimischen Aktienmarkt Impulse aus verschiedenen Richtungen. Diese Performance legten die Einzelwerte des ATX aufs Parkett.

So performten die ATX-Werte im ersten Quartal 2026:
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Bildquelle: Tobias W / Shutterstock.com

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