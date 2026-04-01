Tops & Flops 01.04.2026 03:17:17

1. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

1. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Auch im ersten Quartal wies der DAX große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So bewegten sich die DAX-Aktien im ersten Quartal 2026:
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