QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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17.05.2026 08:30:00
1 Quick Calculation That Will Make You Think Twice About Buying or Holding XRP
When you make an investment, you need to understand the mechanism by which it generates returns for those who own it. For instance, with XRP (CRYPTO: XRP), every transaction on the XRP Ledger (XRPL) destroys a tiny bit of the asset, which means that its supply could theoretically tighten forever, thereby enabling its holders to win by simply waiting long enough.The mechanism described above is real, but the problem with it is that if you go through the effort of crunching the numbers to test it, the arithmetic simply doesn't work as implied. When I actually did this calculation for myself for the first time, it shocked me, and it made me reconsider my usually bullish perspective on XRP. Let's walk through it and see why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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