Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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28.03.2026 14:05:00
1 Reason Broadcom Could Join the $3 Trillion Club Before You Expect
Broadcom (NASDAQ: AVGO) is proving to be one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) revolution. Yet the scale of its opportunity may still be underappreciated, especially as AI spending is shifting from experimentation to real-time deployments.Image source: Getty Images.The company's revenue was up 29% year over year to $19.3 billion, while GAAP net income soared 34% to around $7.3 billion in its fiscal 2026's first quarter (ended Feb. 1). However, AI semiconductor revenue, which includes sales of custom AI chips and networking components, surged 106% to $8.4 billion. Management now expects AI chip revenue alone to exceed $100 billion in 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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