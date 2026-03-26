Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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27.03.2026 00:19:00

1 Reason Energy Transfer Could Be the Best Dividend Stock of 2026

There aren't many stocks that can boast a 7% dividend yield. Energy Transfer LP (NYSE: ET) is one of them. The midstream company provides steady income to investors, while it's simultaneously strengthening its operations. Energy Transfer could be the best dividend stock of the year. Energy Transfer currently pays an annual dividend of $1.34 per share. The company's dividend has been modestly but steadily increasing over the past few years. The stock is also up by more than 16% year to date. The appreciation in share price has lowered the dividend yield, but it still hovers around 7%. The company expects its long-term distribution growth rate to increase 3% to 5% annually. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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