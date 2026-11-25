Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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25.11.2026 03:00:02
1 Reason I Haven’t Bought Oklo Stock -- and Probably Never Will
Oklo (NYSE:OKLO) is in trouble. Or at least its shareholders are. This year, shares of the nuclear energy stock have fallen 73%.
Last year, Oklo peaked with a market cap of nearly $30 billion. Today, that valuation has fallen to less than $4 billion.
The company is still set to benefit from AI's rising need for more energy. And most experts believe adoption of small modular reactors (SMRs) -- which Oklo develops -- is set to rise over the coming decades.
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Nachrichten zu Oklo
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05.11.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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