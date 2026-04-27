Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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27.04.2026 15:45:00
1 Reason I'd Buy Home Depot Stock Today and Never Sell
Home Depot (NYSE: HD) may not look like the ultimate investment today. It's been struggling in the poor real estate market, and the stock has been trailing the broader market for a while. However, as an investor, you want to buy at a low, not a high. Although it can look scary, you'll ultimately come out on top, if you pick great stocks.Home Depot could be an excellent stock to buy right now, and there's one specific reason to add it to your portfolio.Image source: Home Depot.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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