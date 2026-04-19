Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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19.04.2026 14:30:00
1 Reason I'd Buy Realty Income Stock and Never Sell Its Monthly Dividend Stream.
I started buying shares of Realty Income (NYSE: O) a few years ago. What initially drew me to the real estate investment trust (REIT) was its high-yielding monthly dividend. As someone who desires to generate passive income, that combination of yield and payment frequency was hard to beat. While the current income stream is a reason to buy, the REIT's ability to deliver a positive total operational returns (dividend income plus earnings growth) each year is why I'll never sell. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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