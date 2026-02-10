Vertex Pharmaceuticals Aktie

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

10.02.2026 19:15:00

1 Reason I'd Buy Vertex Pharmaceuticals Stock and Never Sell

Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) is a great example of a biotech success story. The company has developed strength in a specialty area and, thanks to that, has delivered a track record of revenue and profit growth over the past decade. This is in cystic fibrosis (CF), an area where Vertex has secured leadership.On top of that, in recent years, Vertex has proven that it has what it takes to expand into other treatment areas. The company won approval for gene editing treatment Casgevy for blood disorders and, most recently, for Journavx, a non-opioid drug for pain management.Vertex makes a great investment for many reasons, but for one reason in particular, I would buy this stock and never sell.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

Aktien in diesem Artikel

Vertex Pharmaceuticals Inc. 387,00 -1,23% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

