Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|
10.02.2026 19:15:00
1 Reason I'd Buy Vertex Pharmaceuticals Stock and Never Sell
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) is a great example of a biotech success story. The company has developed strength in a specialty area and, thanks to that, has delivered a track record of revenue and profit growth over the past decade. This is in cystic fibrosis (CF), an area where Vertex has secured leadership.On top of that, in recent years, Vertex has proven that it has what it takes to expand into other treatment areas. The company won approval for gene editing treatment Casgevy for blood disorders and, most recently, for Journavx, a non-opioid drug for pain management.Vertex makes a great investment for many reasons, but for one reason in particular, I would buy this stock and never sell.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|387,00
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.