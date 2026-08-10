Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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10.08.2026 12:30:00
1 Reason Lowe's May Be a Smarter Buy Than Home Depot Before Aug. 19
The home improvement industry has been under pressure in recent years. Macroeconomic headwinds, most notably elevated interest rates and above-normal inflation, have hurt demand for the two largest players, Home Depot (NYSE: HD) and Lowe's (NYSE: LOW).And these two retail stocks have underperformed the market. Home Depot shares are up 8% in the past three years (as of Aug. 7), while Lowe's shares have fallen 1%. Investors deciding between these two should focus on one key data point.Here's one reason Lowe's may be a smarter buy than Home Depot before Aug. 19.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Home Depot
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