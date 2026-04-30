GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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30.04.2026 15:15:00
1 Reason Netflix's Sell-Off Is a Gift for Investors
Netflix (NASDAQ: NFLX) stock tanked after its first-quarter earnings report, and a few culprits could be blamed for the drop. Two obvious ones were that guidance disappointed, and co-founder Reed Hastings is stepping down from the board. On top of that, skeptics saw Netflix's offer to buy Warner Bros. Discovery's entertainment assets earlier this year as a sign that it's running out of growth opportunities.But the naysayers seem to be missing the momentum Netflix is building by expanding into new categories, such as live events and video podcasts. There was clear evidence in the first-quarter earnings report that these initiatives are translating into increased engagement and member growth.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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