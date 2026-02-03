NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
03.02.2026 22:46:00
1 Reason Now Is a Great Time to Buy Berkshire Hathaway Stock
This past New Year's holiday was significant in that it marked the formal transition in leadership at Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) (NYSE: BRK.A) from longtime CEO Warren Buffett to his handpicked successor, Greg Abel.The company's first earnings report under Greg Abel's leadership is just weeks away, and word, or rather regulatory filings, has already emerged that it plans to sell some or all of its stake in Kraft Heinz, which just never really worked out as an investment.But rectifying a past mistake isn't the top reason that now could be a great time to invest in Berkshire Hathaway. Instead, look at the company's balance sheet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
