Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.10.2026 12:14:00
1 Reason Now Is a Great Time to Buy SoFi Technologies Stock
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) shares have had a dreadful year. As of Sept. 28, the online bank's stock is trading down 39% so far in 2026 and are 50% off its peak. This downturn has occurred even though the business has performed well.
If you've had your eye on SoFi as a long-term investment, it's worth taking a closer look. Here's one reason now is a great time to buy this fintech stock.
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